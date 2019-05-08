Участники акции напоминали автолюбителям о том, что оранжево-черная лента – символ героизма, воинской доблести и славы защитников России.

Накануне Дня Победы сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с участниками местного волонтерского движения организовали акцию на улицах районного центра.Госавтоинспекторы останавливали автомобили и после стандартной процедуры проверки документов вручали водителям георгиевские ленточки со словами поздравления с наступающим праздником.Волонтеры напоминали автолюбителям о том, что оранжево-черная лента – символ героизма, воинской доблести и славы защитников России, а также рассказывали о правилах ношения ленты.Горожане с благодарностью принимали георгиевские ленты от правоохранителей и волонтеров, а многие сразу же вешали её на одежду.