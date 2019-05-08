Администрация Владимирской области опубликовала сведения о доходах чиновников

Администрация Владимирской области опубликовала сведения о доходах чиновниковАдминистрация Владимирской области опубликовала сведения о доходах чиновников за 2018 год. Губернатор Владимир Сипягин в своей декларации показал доход в 2 миллиона 92 тысячи рублей.Это одна из самых маленьких сумм среди команды главы региона. Меньше за прошлый год заработали только врио руководителя администрации области при Правительстве РФ Вячеслав Климанов и его зам Владимир Зудин.В собственности Владимира Сипягина 27 гектаров земли, половина квартиры площадью чуть более 180 квадратных метров и ещё одной квартиры в 90 «квадратов». Также в пользовании первого лица региона есть квартира площадью 30,9 квадратных метра. 2 квартиры с одинаковыми площадями в 184,3 квадратных метра и одна квартира в 31,4 квадратных метра находятся в пользовании его несовершеннолетних детей. Официально за Владимиром Сипягиным не числится ни одного автомобиля.