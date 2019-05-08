Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичной приостановке выполнения ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе. Вместе с тем он Роухани подчеркнул, что СВПД не прекращает своего действия.

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.Пока речь идет только о двух пунктах Совместного всеобъемлющего плана действий — продаже обогащенного урана и тяжелой воды. Ее приостанавливают на 60 суток. Это время Тегеран дает европейским странам на переговоры, сообщает "Россия 24". Он ожидает, что другие участники сделки примут меры для ее сохранения и выполнения обязательств.Вместе с тем Роухани подчеркнул, что СВПД не прекращает своего действия, а Иран не выходит из соглашения. В случае обеспечения своих интересов Тегеран готов вернуться к прежнему уровню выполнения обязательств в рамках ядерной сделки. Иран информировал послов России, Франции, Германии, Китая и Великобритании о прекращении выполнения отдельных пунктов в рамках СВПД.Ядерная сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон объявил о выходе из соглашения о ядерной программе и восстановлении всех санкций ровно год назад — 8 мая 2018 года, напоминает РИА Новости. Также Дональд Трамп призвал все страны отказаться от покупки иранской нефти.