На центральном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов из-за падения человека на пути. Сейчас движение вводится в график. Об этом сообщается в твите столичной подземки по состоянию на 13:50.

На центральном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов из-за падения человека на пути.На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на путь.— Московское метро (@MetroOperativno) 8 мая 2019 г.Сейчас движение вводится в график. Об этом сообщается в твите столичной подземки по состоянию на 13:50.Инцидент произошел на станции "Арбатская". Упавший пассажир жив.Для того, чтобы поднять его с путей, пришлось на 7 минут снимать напряжение с контактного рельса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена.