Не стало Евгения Крылатова - композитора, с песнями и музыкой которого выросли несколько поколений в нашей стране. Прекрасное далеко и Крылатые качели, Колыбельная медведицы и Трое из Простоквашино, многие другие мелодии. Ему были подвластны самые разные жанры.

Не стало Евгения Крылатова — композитора, с песнями и музыкой которого выросли несколько поколений в нашей стране. "Прекрасное далеко" и "Крылатые качели", "Колыбельная медведицы" и "Трое из Простоквашино", многие другие мелодии. Ему были подвластны самые разные жанры — работа и симфоническими оркестрами, и театральными режиссерами. Но всенародно известным его сделала музыка для кино. Он написал музыку к более чем 150 фильмам и мультфильмам."Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе". Это из фильма "Гостья из будущего".На солнечных мелодиях Евгения Крылатова выросли миллионы очарованных мальчишек и девчонок. И время стало другим, а он по-прежнему кумир теперь уже новых поколений."Крылатые качели летят, летят, летят". Это песня из "Приключений Электроника"."Мои песни не детские, — говорил композитор. — Они для всех".Вот и песенку для шпаги, что в "Достоянии республики" исполнил Андрей Миронов, сочинил именно Крылатов:"Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького. Вжик-вжик-вжик, кто на новенького?"А однажды Евгений Крылатов убедил Олега Табакова спеть под гитару. Так родились мелодии, которую скоро распевала вся страна."А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил".Попробовать спеть Крылатов уговорили и Александра Абдулова, который вообще то петь не любил. Но, к удивлению многих, запел в фильме "Чародеи"."Только для чего он и кому он нужен, мир в котором люди друг другу не нужны?"Его называли русским Эннио Морриконе. Хотя даже строго арифметически кинофильмов и песен, озвученных его мелодиями, у Крылатова получится куда больше. Едва прозвучав, его композиции становились супер-хитами."Ложкой снег мешая, ночь идет большая"..."Вернись, лесной олень, по моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну оленью"…"Три белых коня – декабрь, январь и февраль"…Он одинаково талантливо писал в самых разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для радио и телевидения. Во время телевизионных съемок он сам часто садился за рояль.Евгений Крылатов писал проникновенно и нежно, повторяя, что если его музыка приносит кому-то радость, то это уже счастье. Он сделал счастливыми миллионы. Его мелодии звучат на всех континентах. Они узнаваемы по первым нотам, а его автор — по глубокому ощущению неповторимости бытия, которое он зашифровал в своей бессмертной музыке."Держись, задержись навсегда даже падающая звезда. Задержись навсегда, задержись, наша неповторимая жизнь", — декламировал Евгений Крылатов.