Певица в сексуальном бикини предстала перед поклонниками во всей красе. Анна Седокова поделилась на своей странице в Instagram роликом с сексуальный подтекстом.

Певица в сексуальном бикини предстала передпоклонниками во всей красе. Анна Седокова поделилась на своей странице в Instagram роликом с сексуальный подтекстом.Исполнительница позирует на видеов купальнике на фоне бассейна. Звезда то поворачивается к зрителям спиной, тодемонстрирует эффектную грудь и пятую точку, по которым стекают струйки воды.Ролик явно имеет эротическиеподтекст: Анна Седокова оттопыривает ягодицы, вставая в неприличную позу, игривопоказывает язык. Многим поклонникам ролик понравилось видео, и они одарили знаменитостьмассой комплиментов, отметив сочную фигуру певицы.Однако далеко не все оценили старания Анны Седоковой по достоинству. Рядпользователей соцсети осудили звезду за чрезмерную откровенность.Некоторые даже призвали к совести и напомнили ей о детях. "Наверное,я – старомодная, но мне стыдно за ее детей! Если б молодая была, то нормально.Красивая она женщина и без голой попы, а так будто вавилонская блудницакакая-то..." "Ведете себя не как певица, а как эскортница!" "Анна, Вам несолидно постоянно свою пятую точку показывать! У Вас растут дети!" – писаливозмущенные фолловеры.Отметим, что любит эпатировать подписчиков откровенными фотои видео, которыми делится в Instagram. Причем, накритику певица старается не обращать внимания.