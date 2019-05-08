Певица в сексуальном бикини предстала перед
поклонниками во всей красе. Анна Седокова поделилась на своей странице в Instagram роликом с сексуальный подтекстом.
Певица в сексуальном бикини предстала перед
поклонниками во всей красе. Анна Седокова поделилась на своей странице в Instagram роликом с сексуальный подтекстом.
Исполнительница позирует на видео
в купальнике на фоне бассейна. Звезда то поворачивается к зрителям спиной, то
демонстрирует эффектную грудь и пятую точку, по которым стекают струйки воды.
Ролик явно имеет эротические
подтекст: Анна Седокова оттопыривает ягодицы, вставая в неприличную позу, игриво
показывает язык. Многим поклонникам ролик понравилось видео, и они одарили знаменитость
массой комплиментов, отметив сочную фигуру певицы.
Однако далеко не все оценили старания Анны Седоковой по достоинству. Ряд
пользователей соцсети осудили звезду за чрезмерную откровенность.
Некоторые даже призвали к совести и напомнили ей о детях. "Наверное,
я – старомодная, но мне стыдно за ее детей! Если б молодая была, то нормально.
Красивая она женщина и без голой попы, а так будто вавилонская блудница
какая-то..." "Ведете себя не как певица, а как эскортница!" "Анна, Вам не
солидно постоянно свою пятую точку показывать! У Вас растут дети!" – писали
возмущенные фолловеры.
Отметим, что любит эпатировать подписчиков откровенными фото
и видео, которыми делится в Instagram. Причем, на
критику певица старается не обращать внимания.