Известный блогер Лена Миро
нашла кое-что общее между супругой британского принца Уильяма Кейт Миддлтон и голливудской
актрисой Анджелиной Джоли. По мнению обозревательницы, они обе пытаются убежать
в материнство.
Известный блогер Лена Миро
нашла кое-что общее между супругой британского принца Уильяма Кейт Миддлтон и голливудской
актрисой Анджелиной Джоли. По мнению обозревательницы, они обе пытаются "убежать"
в материнство.
Миро не понимает, как, родив
троих за четыре года, Миддлтон еще думает о четвертом ребенке. Герцогиню даже не останавливают протесты мужа. "Бедного принца
уже тошнит от унылой жены, которая остервенело вынашивает, рожает, выкармливает",
– пишет блогер в своем ЖЖ.
В подтверждение своих слов
обозреватель цитирует саму Кейт, которая ранее намекнула журналистам, что
Уильям будет не рад еще одной ее беременности. Лена считает, что внук королевы
давно не видит в своей супруге ту сексуальную девушку на которой когда-то
женился.
"Кейт пытается найти смысл
жизни в детях, а он все не находится и не находится. Троих – мало. Может, четвертый
поможет? Никого не напоминает?" – намекнула Лена Миро на Анджелину Джоли. По
мнению блогера, актриса, как и , с головой ушла в заботы о
детях и потеряла себя. "Такая же упоротость, такая же изможденность, такой же
резкий контраст между "было" и "стало", – назвала общую беду знаменитостей блогер.
Миро считает, что видеть
смысл жизни в детях – это удел глупых людей с нестабильной психикой. Именно такие
женщины обычно "убегают" в материнство и тут не является исключением. "Взять свою собственную жизнь в свои
руки – гораздо сложнее, чем "посвятить себя детям", – резюмировала блогер.