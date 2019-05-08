Известный блогер Лена Миро нашла кое-что общее между супругой британского принца Уильяма Кейт Миддлтон и голливудской актрисой Анджелиной Джоли. По мнению обозревательницы, они обе пытаются убежать в материнство.

Известный блогер Лена Миронашла кое-что общее между супругой британского принца Уильяма Кейт Миддлтон и голливудскойактрисой Анджелиной Джоли. По мнению обозревательницы, они обе пытаются "убежать"в материнство.Миро не понимает, как, родивтроих за четыре года, Миддлтон еще думает о четвертом ребенке. Герцогиню даже не останавливают протесты мужа. "Бедного принцауже тошнит от унылой жены, которая остервенело вынашивает, рожает, выкармливает",– пишет блогер в своем ЖЖ.В подтверждение своих словобозреватель цитирует саму Кейт, которая ранее намекнула журналистам, чтоУильям будет не рад еще одной ее беременности. Лена считает, что внук королевыдавно не видит в своей супруге ту сексуальную девушку на которой когда-тоженился."Кейт пытается найти смыслжизни в детях, а он все не находится и не находится. Троих – мало. Может, четвертыйпоможет? Никого не напоминает?" – намекнула Лена Миро на Анджелину Джоли. Помнению блогера, актриса, как и , с головой ушла в заботы одетях и потеряла себя. "Такая же упоротость, такая же изможденность, такой жерезкий контраст между "было" и "стало", – назвала общую беду знаменитостей блогер.Миро считает, что видетьсмысл жизни в детях – это удел глупых людей с нестабильной психикой. Именно такиеженщины обычно "убегают" в материнство и тут не является исключением. "Взять свою собственную жизнь в своируки – гораздо сложнее, чем "посвятить себя детям", – резюмировала блогер.