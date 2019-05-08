Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 сильно заболела.
Состояние Алены Водонаевой тревожит поклонников.
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" сильно заболела.
Состояние Алены Водонаевой тревожит поклонников.
В личном аккаунте Instagram знаменитость рассказала, что
чувствует себя очень плохо. В подтверждение своих слов Алена Водонаева
опубликовала в Stories странную запись, которая удивила фанатов. В кадре черная киска породы мейн-кун пытается
похитить электронные термометры для измерения температуры тела, пока звезда журит ее за баловство.
В одной из последних публикаций в той же соцсети телеведущая
написала, что ее состояние настолько плачевно, что пришлось вызывать скорую
помощь. По словам Водонаевой, она сдала после того, как узнала об авиакатастрофе
в Шереметьево. Звезда близко к сердцу прияла чужое горе. Теперь знаменитость
боится садиться в самолет, поэтому ищет безопасного авиаперевозчика.
"В полнейшем опустошении, под капельницей, лежу изучаю все
про другие авиакомпании. В данный момент про S7 отзывы читаю. Как вам "Сибирь"?
Кто летает их самолетами? И еще вопрос – чем вы летаете в Америку? Аэрофлотом
или американскими авиалиниями? Не знаю теперь на что билеты покупать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", – горюет
.
Пользователи Сети поспешили успокоить телеведущую. Звезде
писали ободряющие комментарии.
"Алена, береги здоровье! Не надо так через себя
пропускать. На здоровье и отражается", Аленушка! Какая Вы смелая ! Читаю все,
что пишете! Умничка!ничего и никого не боитесь!отрадно понимать,что у нас такие
есть медийные личности👌❤
Но не переживайте так,прошу!очень тяжело,конечно😓😓😓😓, но свое здоровье берегите пожалуйста!!!!!" -
писали интернет-обыватели .