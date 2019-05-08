Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 сильно заболела. Состояние Алены Водонаевой тревожит поклонников.

Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" сильно заболела.Состояние Алены Водонаевой тревожит поклонников.В личном аккаунте Instagram знаменитость рассказала, чточувствует себя очень плохо. В подтверждение своих слов Алена Водонаеваопубликовала в Stories странную запись, которая удивила фанатов. В кадре черная киска породы мейн-кун пытаетсяпохитить электронные термометры для измерения температуры тела, пока звезда журит ее за баловство.В одной из последних публикаций в той же соцсети телеведущаянаписала, что ее состояние настолько плачевно, что пришлось вызывать скоруюпомощь. По словам Водонаевой, она сдала после того, как узнала об авиакатастрофев Шереметьево. Звезда близко к сердцу прияла чужое горе. Теперь знаменитостьбоится садиться в самолет, поэтому ищет безопасного авиаперевозчика."В полнейшем опустошении, под капельницей, лежу изучаю всепро другие авиакомпании. В данный момент про S7 отзывы читаю. Как вам "Сибирь"?Кто летает их самолетами? И еще вопрос – чем вы летаете в Америку? Аэрофлотомили американскими авиалиниями? Не знаю теперь на что билеты покупать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – горюетПользователи Сети поспешили успокоить телеведущую. Звездеписали ободряющие комментарии."Алена, береги здоровье! Не надо так через себяпропускать. На здоровье и отражается", Аленушка! Какая Вы смелая ! Читаю все,что пишете! Умничка!ничего и никого не боитесь!отрадно понимать,что у нас такиеесть медийные личности👌❤Но не переживайте так,прошу!очень тяжело,конечно😓😓😓😓, но свое здоровье берегите пожалуйста!!!!!" -писали интернет-обыватели .