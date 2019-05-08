Нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев, а также другие участники дела о двух драках в центре Москвы доставлены в Пресненский суд, где им будет оглашен окончательный приговор.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также другие участники дела о двух драках в центре Москвы доставлены в Пресненский суд, где им будет оглашен окончательный приговор.Подсудимых привезли без большого количества вещей. Как сообщает "Спорт-Экспресс", у каждого из них по одному легкому рюкзаку, как и на предыдущих заседаниях. Александр Кокорин одет в спортивную форму.Заседание начнется в 14:00 по московскому времени. Прокурор запросила для обвиняемых до полутора лет колонии. Адвокаты во время прений сторон настаивали на наказании, не связанном с лишением свободы.Окончательный приговор вынесет суд. При назначении меры наказания будет учтен срок содержания осужденных в следственном изоляторе.