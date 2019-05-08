Пресненский суд Москвы решил судьбу некогда звездных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на ближайшее время. Они получили реальные сроки. Журналисты отметили, что Кокорин покинул зал заседаний с улыбкой, а вот полузащитник Краснодара Павел Мамаев вышел из зала суда мрачным.

Пресненский суд Москвы 8 мая решал судьбу некогда звездных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на ближайшее время.Близкие и фанаты футболистов надеялись, что по делу о двух драках в центре Москвы им дадут условные сроки, но надеждам не суждено было сбыться.Александр Кокорин и его брат Кирилл приговорены к 1 году и 6 месяцам, а Павел Мамаев и Александр Простовицкий – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.Все они останутся под арестом до вступления приговора в законную силу.Согласно приговору, в одной из драк все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений одному из пострадавших Соловчуку, братья Кокорины совершили аналогичное преступление в отношении второго пострадавшего — Пака, а Павел Мамаев и Протасовцкий нанесли побои третьему пострадавшему — Гайсину.Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство (то есть грубое нарушение общественного порядка), выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".Суд также постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Дениса Пака, поскольку он является "вещественным доказательством".Журналисты отметили, что нападающий петербургского ФК "Зенит" Кокорин после приговора суда покинул зал заседаний с улыбкой и помахал рукой кому-то из тех, кто стоял в толпе у суда.А вот полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышел из зала суда мрачным, передает "Интерфакс",Выход футболистов сопровождал громкий лай служебной собаки.Родственники и друзья футболистов уходили, конечно, в расстроенных чувствах, их жены плакали и общения с прессой отказалась.Им пришлось в буквальном смысле прорываться через толпу журналистов у входа в здание суда.