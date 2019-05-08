Олигарх Игорь Коломойский предложил Владимиру Зеленскому оставить Арсена Авакова в должности министра внутренних дел. По словам бизнесмена, он - это самый удачный, профессиональный и наименее скандальный министр. Что бы в стране ни происходило, он является фундаментом, — сказал Коломойский.

Олигарх Игорь Коломойский предложил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить Арсена Авакова в должности министра внутренних дел.По словам бизнесмена, Аваков — это самый удачный, профессиональный и наименее скандальный министр за последние пять лет. Среди его достижений – реформа МВД страны. Других достойных министров в правительстве, по мнению Коломойского, нет."Он стабилизирующий фактор, что бы в стране ни происходило, он является фундаментом", — сказал Коломойский в интервью Bihus.info.Между тем ранее Коломойский говорил, что ни о чем не будет просить Зеленского, так как он самодостаточный человеком, которому "ничего ни от кого не надо".