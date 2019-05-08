Наталья Сенчукова дала откровенное интервью. Она рассказала, как ее спровоцировала Наташа Королева.

Наталья Сенчукова дала откровенное интервью. Она рассказала, как ее спровоцировала Наташа Королева.Недавно сыну Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василию исполнилось 20 лет. Супруги предпочитали лишний раз не показывать наследника публике, однако недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила фотографию сына, на которой тот получился настолько колоритным, что произвел настоящий фурор. Василия буквально завалили комплиментами."Он очень стесняется этого внимания. Говорит, красавчиком себя не считал. Наташа Королева показала своего красавчика сына в Instagram, это меня и спровоцировало", – призналась Наталья Сенчукова. Она отметила, что перед публикацией спросила разрешения у сына, и он даже сам выбрал фото."Такого интереса мы не ожидали. Сын рассказывал, что в социальных сетях после этого у него прибавилось подписчиков, ему стали писать, какой он "лапочка", кто-то начал сватать за него своих дочерей…", – рассказала артистка. Кстати, сердце Василия давно занято. Он пять с лишним лет встречается с девушкой по имени Дарья.На 20-летие Сенчукова и Рыбин подарили наследнику иномарку. "Мы не стали размещать фото в социальных сетях, потому что не все могут позволить себе купить ребенку в 20 лет машину", – объяснила певица.Впрочем, и сама Наталья Сенчукова с мужем недавно вызвали переполох в Сети. Это случилось после того, как пара призналась в одном диагнозе на двоих – раке. К счастью, супруги вовремя обратились к врачам."Мы сами виноваты – посещали солярий, загорали, когда нельзя загорать, не мазались солнцезащитными кремами. Понятно, что в молодости никто не знал, что солнце может так влиять на здоровье. Мне казалось, что вот позагораю и стану еще красивее. А потом бабахнуло!" – цитирует Наталью Сенчукову .