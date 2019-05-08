В Костромской области территориальное управление Россельхознадзора требует точных границ скотомогильников. Установленные ориентиры и запрет на этих землях любой хозяйственной деятельности, судя по всему, ведомство не устраивает.

В Костромской области территориальное управление Россельхознадзора требует точных границ скотомогильников. Установленные ориентиры и запрет на этих землях любой хозяйственной деятельности, судя по всему, ведомство не устраивает.Как рассказали специалисты, первые сведения о неблагополучных по сибирской язве территориях, в том числе, в Костромской области были собраны в специальном справочнике еще в 1976 году. Но в нем не было конкретных координат – лишь наименования района, населенного пункта и годы вспышек опасного заболевания.Сегодня большинства сел и деревень-ориентиров скотомогильников – уже нет. Большая работа по установлению мест захоронения больных животных в регионе началась в 2000-х через запросы в архивы и земельные комитеты, с выездами в населенные пункты и опросом свидетелей. Тогда все сибиреязвенных захоронения в Костромской области получили статус с примерно установленным местонахождением, точные границы скотомогильников определить невозможно.Для актуализации этого списка в 2014 году была создана рабочая группа. В нее вошли представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росреестра, природоохранной прокуратуры, ветеринарные специалисты.«Было принято решение о создании двух перечней сибиреязвенных захоронений: с примерно установленным местонахождением и с неустановленным местонахождением, так как иное невозможно. Решение было единогласное, с ним согласились все члены рабочей группы», - прокомментировали в управлении ветеринарии Костромской области.Однако, от своего же решения спустя почти пять лет костромской Россельхознадзор, видимо, решил отказаться. Ведомство вдруг потребовало принятия срочных мер, отмечая, что на местах бывших скотомогильников могут начаться хозяйственные работы и опасный вирус выйдет наружу.То, что любые земляные работы как на территориях с примерно установленным, так и на площадях с неустановленным местонахождением скотомогильников – запрещены, нам подтвердили в ветеринарном управлении. Это определено санитарными правилами. Статус захоронения животных на это не влияет. Для чего Россельхознадзору потребовалось «хайпануть» на сложной теме, остается непонятно.