Следователи приступили к выяснению обстоятельств гибели семи туристов под лавиной на Южно-Чуйском хребте в горах Алтая.

Следователи приступили к выяснению обстоятельств гибели семи туристов под лавиной на Южно-Чуйском хребте в горах Алтая."В рамках доследственной проверки будет установлено, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении, кто являлся организатором восхождения", — сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону.Группа из девяти туристов из Новосибирской области попала под лавину в районе Южно-Чуйского хребта 6 мая. Семь человек погибли, в том числе руководитель группы, глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.Выжить удалось только двум девушкам. Добраться до села Кош-Агач и сообщить о происшествии они смогли только сегодня, в горах не было связи. Сейчас с ними работают сотрудники МВД и психологи.К месту трагедии уже вылетели два вертолета с 30 спасателями и шестью кинологическими расчетами МЧС. Готовятся к вылету еще 10 спасателей и один кинорасчет из Красноярска и четыре горноспасателя Республики Алтай.Между тем, в новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России рассказали, что погибшие и пострадавшие туристы были опытной, сработавшейся группой и знали об опасности схода лавин. Маршрут похода был официально согласован."Симонов очень опытный товарищ, у него несколько походов на чемпионате России. И другие ребята опытные. Опыт соответствовал данной категории однозначно", — подчеркнул представитель организации.