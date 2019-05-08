Певец обрушился с критикой на политика Леонида Гозмана. Причина праведного гнева Льва Лещенко в том, что тот предложил отменить в этом году праздник на День Победы в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Певец обрушился с критикой на политика Леонида Гозмана.Причина праведного гнева Льва Лещенко в том, что тот предложил отменить в этомгоду праздник на День Победы в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 ваэропорту Шереметьево.После того, как политик опубликовалв Facebook призыв отказаться от празднования и назвал парад в честь Дня Победы всвоем посте в соцсети "понтом", в Сети разразился грязный скандал. "Гозман отзлобы и ненависти сошел с ума", "Забыли егоспросить, что делать, придурок", – комментируют публикацию фолловеры.Озвучивая свою позицию,Лев Лещенко заявил, что такие люди, как Леонид Гозман, позорят Россию. Он отметил,что трагедия с рейсом Москва – Мурманск и парад на День Победы являютсянесопоставимыми вещами.Народный артист далпонять, что считает позицию Гозмана совершенно неприемлемой. "Гозман зарабатывает деньги на протестах."Заткнись ты уже, в конце концов!" ― никто не может это ему сказать. Это жепозорище. Такие люди, как Гозман, позорят наше Отечество", ― приводит слова исполнителяЛещенко отметил, что политику следует заниматься своими делами, а не учить общество. При этом он добавил, что такие персонажи как он готовы только на слова, а не на действия.Также певец напомнил, что встране осталось мало ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественнойвойне, поэтому крайне важно помнить об их подвигах. По словам Лещенко, – 9 Мая является истинно народным праздником. И решать, отмечать илинет, может только народ.