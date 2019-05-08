Певец обрушился с критикой на политика Леонида Гозмана.
Причина праведного гнева Льва Лещенко в том, что тот предложил отменить в этом
году праздник на День Победы в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 в
аэропорту Шереметьево.
Певец обрушился с критикой на политика Леонида Гозмана.
Причина праведного гнева Льва Лещенко в том, что тот предложил отменить в этом
году праздник на День Победы в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 в
аэропорту Шереметьево.
После того, как политик опубликовал
в Facebook призыв отказаться от празднования и назвал парад в честь Дня Победы в
своем посте в соцсети "понтом", в Сети разразился грязный скандал. "Гозман от
злобы и ненависти сошел с ума", "Забыли его
спросить, что делать, придурок", – комментируют публикацию фолловеры.
Озвучивая свою позицию,
Лев Лещенко заявил, что такие люди, как Леонид Гозман, позорят Россию. Он отметил,
что трагедия с рейсом Москва – Мурманск и парад на День Победы являются
несопоставимыми вещами.
Народный артист дал
понять, что считает позицию Гозмана совершенно неприемлемой. "Гозман зарабатывает деньги на протестах.
"Заткнись ты уже, в конце концов!" ― никто не может это ему сказать. Это же
позорище. Такие люди, как Гозман, позорят наше Отечество", ― приводит слова исполнителя
Лещенко отметил, что политику следует заниматься своими делами, а не учить общество. При этом он добавил, что такие персонажи как он готовы только на слова, а не на действия.
Также певец напомнил, что в
стране осталось мало ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной
войне, поэтому крайне важно помнить об их подвигах. По словам Лещенко, – 9 Мая является истинно народным праздником. И решать, отмечать или
нет, может только народ.