Меган Маркл уличили в измене спустя два дня после родов. Подробности не раскрываются.

Меган Маркл уличили в измене спустя два дня после родов. Подробности не раскрываются.Меган Маркл довольно быстро изменила своим принципам – спустя два дня после родов стало известно, что герцогиня Сассекская и принц Нарт все-таки покажут своего новорожденного сына поданным. Об этом сообщают британские СМИ.По информации Agence France-Presse, герцогиню с малышом доставят в резиденцию во Виндзоре сегодня, 8 мая. Именно там пара и должна показать младенца публике.Ранее Меган Маркл и принц Гарри официально отказалась комментировать информацию о родах или раскрывать какие-либо подробности счастливого события. Маркл неоднократно заявляла, что фотографироваться с новорожденным она не будет даже после выписки из роддома, напоминает телеканал .Впрочем, некоторые подробности о ребенке все-таки просочились в прессу. Так, сын звездной четы родился на свет весом 3,26 кг. Сообщалось, что мама и новорождённый здоровы и чувствуют себя хорошо, пишет .