В будущем дом ямщика Ширяева могут включить в реестр объектов культурного наследия.

Деревянный дом ямщика Ширяева на Вековой улице в Москве получил статус выявленного объекта культурного наследия, сообщает пресс-службе Мосгорнаследия.Двухэтажный деревянный дом 1852 года постройки является характерным для XIX века элементом застройки Рогожской слободы. Так, например, там полностью сохранилось оформление фасадов XIX века и детали интерьера."Здание на Вековой улице является довольно редким для столицы образцом деревянного доходного строительства XIX века. Помимо того, что здание обладает архитектурной ценностью , оно играет важную роль в сохранении целостности визуального восприятия другого памятника, расположенного по соседству, — церкви Николая Чудотворца Никольско-Рогожской общины", - сказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов."Известно, что после того, как ее построили в 1910 году, в доме стали жить священники, диаконы и уставщики. А главный вход в здание, оформленный лучковой перемычкой, был обращен в сторону церкви", - добавил онОтмечается, что в будущем жилой дом ямщика Ширяева могут включить в реестр объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения дом будет находиться под охраной государства.