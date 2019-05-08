Обнаружение спасателями тел троих из семи туристов, погибших под лавиной на Южно-Чуйском хребте, подтвердил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Обнаружение спасателями тел троих из семи туристов, погибших под лавиной на Южно-Чуйском хребте, подтвердил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, передает ТАСС.На своей странице в Instagram Хорохордин сообщил, что, помимо спасателей МЧС, на месте поисков работает четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета.В настоящее время спасатели обнаружили тела двух мужчин и одно тело женщины.Ранее сообщалось, что тургруппа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. Семь человек погибли, двум девушкам удалось спастись. Они смогли сообщить о произошедшем лишь в среду. Поиски продолжаются.