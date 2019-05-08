В Москве-реке на Нагатинской набережной прохожие обнаружили тело человека. Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП по вызову очевидцев, извлекли труп из воды. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

В Москве-реке на Нагатинской набережной прохожие обнаружили тело человека.Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП по вызову очевидцев, извлекли труп из воды, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.Подробности происшествия пока не сообщаются. По данному факту начата доследственная проверка.