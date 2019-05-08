Власти Томской области выделили более 53 миллионов рублей на поддержку ветеранов и вдов участников войны. Так, на ежемесячные выплаты труженикам тыла и дополнительные выплаты на оплату ЖКУ участникам и инвалидам Великой Отечественной войны направлено почти 23 миллиона рублей.

Власти Томской области выделили более 53 миллионов рублей на поддержку ветеранов и вдов участников войны. Так, на ежемесячные выплаты труженикам тыла и дополнительные выплаты на оплату ЖКУ участникам и инвалидам Великой Отечественной войны направлено почти 23 миллиона рублей.Начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина уточнила, что почти 19,5 миллионов пойдет на ремонт жилья фронтовиков и вдов участников войны. На эту помощь, как и в прошлом году, смогут рассчитывать не менее 500 нуждающихся семей. Более двух тысяч человек смогут воспользоваться стоматологическими услугами. На оздоровление и компенсацию расходов на зубопротезирование выделено 9,5 миллионов рублей.ГТРК "Томск" напоминает, в области проживает 281 инвалид и участник войны, 5420 тружеников тыла, 57 человек, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Также в регионе проживают 1684 вдовы участников войны и 77 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.