К месту схода лавины в Кош-Агачском районе Республики Алтай на поиск пропавших новосибирских туристов отправились спасатели. В составе два вертолета с тридцатью тремя спасателями и шестью кинологическими расчетами МЧС России. Благодаря регистрации туристского маршрута координаты возможного местонахождения группы известны.

К месту схода лавины в Кош-Агачском районе Республики Алтай на поиск пропавших новосибирских туристов отправились спасатели. В составе два вертолета с тридцатью тремя спасателями и шестью кинологическими расчетами МЧС России. Благодаря регистрации туристского маршрута координаты возможного местонахождения группы известны.Как сообщили ГТРК "Новосибирск" в ведомстве, на бортах вертолетов находится необходимое оборудование для обследования территории и ведения поисковой операции. Кроме того, в готовность дополнительно привели десять спасателей, один кинологический расчет из Красноярска и четыре горноспасателя Республики Алтай.Напомним, девять человек попали под лавину в Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте еще 6 мая. По предварительной информации, выжили только две девушки, семеро погибли. Спасшиеся смогли добраться до села Кош-Агач и сообщить о происшествии лишь сегодня, 8 мая. Губернатор Андрей Травников поручил помочь родственникам погибших туристов из Новосибирска Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Facebook".В СУ СК России по Республике Алтай сообщили, что по данному факту проходит проверка.