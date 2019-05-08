Жители села на Сахалине поймали ребенка, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Спасательную операцию сняли на видео.

Жители села на Сахалине поймали ребенка, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Спасательную операцию сняли на видео.Инцидент произошел около девяти часов вечера по местному времени 7 мая в селе Соловьевка Корсаковского района. Проходившие мимо дома №271 мужчины услышали крики ребенка, который выпал из окна, но удержался руками за подоконник, а ногами оперся на небольшой выступ. Очевидцы бросились в подъезд, но дверь в квартиру им никто не открыл, а самостоятельно залезть обратно мальчик не мог.Прохожие быстро нашли и растянули одеяло под окном, но им пришлось долго подбирать слова, чтобы уговорить ребенка разжать руки и прыгнуть вниз. Несколько мужчин даже поднялись в квартиру на пятом этаже и попытались оттуда прийти на помощь мальчику, но в этот момент от усталости его пальцы разжались. Ребенка поймали, он не пострадал.Местная жительница рассказала изданию Sakh.com, что мать мальчика часто видели нетрезвой, а юный сахалинец, судя по всему, хотел сбежать из дома, а потому и очутился за окном.Инцидентом уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.