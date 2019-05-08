Гости поздравили Прасковью Кузьминичну с наступающим праздником, пожелали ей здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также вручили цветы и подарок...

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов и сотрудники окружного Управления посетили труженика тыла и ветерана органов внутренних дел Симакову Прасковью Кузьминичну, чтобы поздравить со знаменательным для всей страны праздником.Труженик тыла Прасковья Кузьминична Симакова родилась 25 сентября 1927 года. После окончания войны в 1952 году Прасковья Кузьминична начала свою трудовую деятельность в должности паспортистки в родном городе Троицке, где прослужила более 30 лет. Сейчас Прасковья Кузьминична на заслуженном отдыхе, но всегда рада гостям и готова поделиться с молодым поколением своим профессиональным опытом. «Полицейский – не просто одна из важнейших профессий в обществе, она – тот опорный столб, на котором держится порядок и законность в этом доме, на этой улице, в этом городе, в этой стране! Помните это!» – сказала Прасковья Кузьминична.«Помним об этом всегда, гордимся своей высокой миссией – в этом наш профессиональный и моральный долг перед миллионами людей, которые доверили нам свою жизнь, здоровье, жизнь своих детей и своих стариков», – в свою очередь отметил полковник полиции Шамиль Сибанов.Гости поздравили Прасковью Кузьминичну с наступающим праздником, пожелали ей здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также вручили цветы и подарок.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79