Скоропостижный уход журналиста Исаевой стал шоком для многих людей. Ее знали, как профессионала, светлого человека, душу любой компании. Поэтому проститься с покойной решили прийти многие.

Скоропостижный уход журналиста Исаевой стал шоком для многих людей. Ее знали, как профессионала, светлого человека, душу любой компании. Поэтому проститься с покойной решили прийти многие.Хоронить Исаеву будут на Прокшинском кладбище, что в Сосеновском поселении Новомосковского административного округа на юго-западе столицы. Оно вошло в территориальные границы Москвы несколько лет назад, а до этого считалось сельским погостом. Разместилось кладбище возле небольшой деревни Прокшино на шестом километре Калужского шоссе, благодаря которой и получило наименование. Точная дата основания кладбища неизвестна, но, очевидно возникло оно недавно, так как захоронения датируются второй половиной прошлого века. Сегодня это некрополь закрытого типа – хоронить там возможно только родственников уже упокоившихся на семейных участках.Прокшинское кладбище находится в основном в лесном массиве. Дороги, жилые дома и промышленные объекты располагаются в отдалении, что создает на кладбище очень тихую и спокойную обстановку.Покойная Ирина Исаева очень любила природу. В своем последнем посте на FaceBook она написала: "Лес просыпается от зимнего сна, распускаются почки на деревьях. Время первоцветов и первых грибов. Соседка набрала полную корзину строчков. После дождя в лесу необыкновенные запахи настоящей весны. До головокружения. Пруд в деревне кто-то почистил, благоустроил и укрепил берег. Ива плакучая смотрит вниз и видит свое отражение в чистой воде". Так что место для последнего упокоения Иры хотя и находится в получасе езди от ближайшей станции метро, но вполне соответствует ее спокойному и добродушному характеру.Церемония прощания с Исаевой начнется в 12 часов 8 мая. Но уже сейчас на кладбище собираются многочисленные друзья и коллеги, которые знали Ирину, любили и ценили ее. Исаева много лет проработала в пишущих о звездах изданиях – "Зажигай!", "Только звезды", "Собеседник". Она была там бильд-редактором – подбирала фотографии артистов к материалам пишущих авторов. Много иллюстрированных ею текстов было посвящено . В середине марта, например, она искала снимки для репортажей с похорон певицы, а теперь не стало и ее самой... "Словно бы Началова забрала с собой на тот свет", – шепчутся близкие покойной.Они несут букеты любимых Ирой цветов и не могут сдержать слез. Душа рвется от осознания, что молодая женщина, полная планов и надежд, ушла так внезапно... Напомним, журналиста Ирины Исаевой не стало утром 6 мая. Она собиралась на работу, как вдруг почувствовала себя плохо. Оказалось, оторвался тромб – смерть была мгновенной.