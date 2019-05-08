«В канун Дня Победы представители ЦА МВД России чествовали ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск - участников Великой Отечественной войны», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В канун празднования 74-летия Великой Победы представители центрального аппарата МВД России чествовали ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск - участников Великой Отечественной войны. На встречах фронтовики делились воспоминаниями о военном времени, рассказывали о жизни и службе в мирное время», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Среди тех, кого сотрудники Министерства поздравили со знаменательной датой – генерал-майор внутренней службы в отставке Алексей Митрофанович Зазулин, который прошёл войну наводчиком в составе 64-го Гвардейского минометного Свирско-Хинганского полка. Участвовал в разгроме Квантунской армии милитаристской Японии. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней и «За заслуги перед Отечеством», медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После победы возглавлял Управление политико-воспитательной работы МВД СССР.Полковник милиции в отставке Владимир Николаевич Герасимов в 1943 году после окончания Челябинского танкового училища принимал участие в разгроме немецко-фашистских войск на Орловско-Курском направлении. За заслуги перед Родиной получил орден Отечественной войны I степени и два ордена Красной Звезды. Отмечен медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенные годы работал в Госавтоинспекции МВД СССР.Слова поздравления прозвучали и в адрес полковника милиции в отставке Александра Андреевича Трынкова, который 17-летним юношей ушёл на фронт. Радиотелеграфист 89-го отдельного батальона связи принимал участие в боевых сражениях за Родину, а также в освобождении Маньчжурии. Удостоен множеством государственных и ведомственных наград, среди которых орден Отечественной войны II степени и медали «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».Представители ГУВМ МВД России поздравили полковника милиции в отставке Ивана Семеновича Давыдова, ветерана, воевавшего в воздушно-десантных войсках. В послевоенное время Иван Семенович возглавлял отдел виз и регистрации в Паспортно-визовом управлении МВД СССР. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Состоялась встреча и с полковником внутренней службы в отставке Алексеем Владимировичем Ухановым. Алексей Владимирович воевал в боях под Курской дугой в составе действующей 48-й армии, принимал участие в освобождении Орловской, Курской, Брянской областей, Харькова, Кёнигсберга, Прибалтики, Польши. Имеет ранения, награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».«Сотрудники ведомства передали ветеранам поздравления Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева, пожелали им крепкого здоровья и долголетия, вручили цветы и подарки», - добавила Ирина Волк.