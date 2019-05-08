Таисии Повалий в декабре исполнится 55 лет. Но выглядит она сногсшибательно. И считается законодательницей стиля и вкуса на эстраде.

Таисии Повалий в декабре исполнится 55 лет. Но выглядит она сногсшибательно. И считается законодательницей стиля и вкуса на эстраде.Народная артистка Украины не боится смелых экспериментов. И когда команда молодых фотографов, стилистов и визажистов предложила немного похулиганить, не сомневалась ни секунды. Итог – изумительной красоты фотосессия, которой хочется любоваться бесконечно. "Для меня важно не стоять на месте, постоянно удивлять поклонников, идти в ногу со временем", – уверяет певица. Те, кто видел съемку, ахнул от восторга – звезду просто не узнать, она выглядит прекрасной юной девушкой.Часть кадров этой гламурной съемки будет использована для оформления диска, над которым сейчас идет работа. Он будет записан на родном для певицы украинском языке, который Тая очень любит за певучесть, мелодизм, звучность. Артистка считает, что для объяснения в любви мова подходит лучше всего."За время вынужденного молчания на своей родине у меня в душе и сердце многое накопилось, многое хочется высказать, поэтому я и решилась записать эту пластинку, – рассказала Повалий. – Десять специально для меня написанных композиций на украинском языке, уверена, займут достойное место в моей творческой копилке и понравятся поклонникам".Новое модное звучание, стильные аранжировки, актуальная музыка и темы – такой еще не слышали. Достаточно сказать, что над звучанием альбома работала та же команда профессионалов, которая занималась самым модным треком года – песней "Плакала" от украинского электро-фолкового коллектива Kazka.