Артисты внезапно завели пятилетней наследнице аккаунт в соцсетях. Кристина Асмус и Гарик Харламов наконец показали какая у них красавица-дочь.

Артисты внезапно завели пятилетней наследнице аккаунт в соцсетях. Кристина Асмус и Гарик Харламовнаконец показали какая у них красавица-дочь.В своем Instagram актриса опубликовала ссылку на новую страницу, которая теперь принадлежит ее отпрыску – АнастасииХарламовой. Кристина Асмус, скорее всего, пытается стать бейби-блогером.Примечательно, что меньше чем за сутки в аккаунт пятилеткипришло более 15 тысяч подписчиков. Пока у крохи всего одна публикация, которая,к слову, набрала сотни восторженных комментариев и более 30 тысяч отметок "Нравится".Более того, в комментариях к посту маленькая Настя, хотя точнеебудет сказать – ее родители, отвечает на вопросы подписчиков. Малышка,например, рассказала любопытной интернет-обывательнице, что мечтает стать врачом.Отметим, что фолловеры сломали копья споря о том, на кого жев конце концов похожа Анастасия Харламова – на маму или на папу. Отметим, что мнения,как это часто бывает, разделились. Кто-то уверял, что видит в девочке маленькую, другие же шутливо отмечали, что так бы выглядел Гарик Харламовесли бы уродился симпатичным."Красавица!!! На первый взгляд на папу похожа, априсмотришься и на маму! 👍👍👍Тьфу-тьфуна тебя, чтобы не сглазили!!! 😍👼👶 Всеготебе самого хорошего! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На мамочкупохожа 🤗👍", "На папу похожа 🌷", – писали интернет-обыватели наследницеи Гарика Харламова.