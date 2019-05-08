Скандал вокруг дочери Алсу набирает обороты. Предварительные данные проверки голосования на шоу Голос. Дети, якобы полученные от неких инсайдеров, специалисты назвали фейком.

Скандал вокруг дочери Алсу набирает обороты. Предварительныеданные проверки голосования на шоу "Голос. Дети", якобы полученные отнеких инсайдеров, специалисты назвали фейком.Новости вокруг скандала с дочерью Алсу поступают из таких"авторитетных" источников, как форумы мамочек, иронизируют эксперты. Заявления"инсайдера" о промежуточных итогах расследования аномальногоголосования по регионам возмутили главу компании Group-IB. Илья Сачков назвалэту информацию фейком."То что напечатала лента.ру сегодня – fake news. Первоисточниких: u-mama.ru. Надо ждать официальных результатов расследования", -написал эксперт в Facebook.