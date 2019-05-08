Новый образ телеведущей теперь сложно назвать гламурным. Ксения
Собчак выбрала довольно необычный наряд.
Новый образ телеведущей теперь сложно назвать гламурным. Ксения
Собчак выбрала довольно необычный наряд.
В Stories своего Instagram продюсер Михаил Друян опубликовал
фотографию теледивы в венецианской подворотне. Ксения Собчак облачена в длинное
платье-плащ грязно-коричневого цвета и клетчатый пиджак явно с чужого плеча.
Голову звезды венчает тюрбан.
Отметим, что этот снимок Ксении Собчак разительно отличается
от тех, которые теледива выкладывает в свои соцсети. На нем звезда выглядит не
такой богемной: неряшливой, без макияжа и с сигаретой в руке.
Отметим, что пристрастие теледивы к курению для многих стало
неожиданной новостью. Ранее знаменитость позиционировала себя сторонницей здорового образа жизни. "Курение – признак лошизма и бедности", – громко
заявляла Ксения Собчак когда-то.
Судя по всему, отношения с режиссером Константином
Богомоловым расслабили . Теледива наплевала на внешний лоск и
позволила себе появится на публике некрашеной.
Напомним, оставила сына Платона на
попечение бывшего мужа Максима Виторгана, а сама приехала с любовником Константином
Богомоловым в Венецию. В эти дни там проходит один из самых известных форумов
мирового искусства. Венецианская биеннале – международная художественная
выставка. Светская львица и ее избранник не могли пропустить это событие.