Новый образ телеведущей теперь сложно назвать гламурным. Ксения Собчак выбрала довольно необычный наряд.

Новый образ телеведущей теперь сложно назвать гламурным. КсенияСобчак выбрала довольно необычный наряд.В Stories своего Instagram продюсер Михаил Друян опубликовалфотографию теледивы в венецианской подворотне. Ксения Собчак облачена в длинноеплатье-плащ грязно-коричневого цвета и клетчатый пиджак явно с чужого плеча.Голову звезды венчает тюрбан.Отметим, что этот снимок Ксении Собчак разительно отличаетсяот тех, которые теледива выкладывает в свои соцсети. На нем звезда выглядит нетакой богемной: неряшливой, без макияжа и с сигаретой в руке.Отметим, что пристрастие теледивы к курению для многих сталонеожиданной новостью. Ранее знаменитость позиционировала себя сторонницей здорового образа жизни. "Курение – признак лошизма и бедности", – громкозаявляла Ксения Собчак когда-то.Судя по всему, отношения с режиссером КонстантиномБогомоловым расслабили . Теледива наплевала на внешний лоск ипозволила себе появится на публике некрашеной.Напомним, оставила сына Платона напопечение бывшего мужа Максима Виторгана, а сама приехала с любовником КонстантиномБогомоловым в Венецию. В эти дни там проходит один из самых известных форумовмирового искусства. Венецианская биеннале – международная художественнаявыставка. Светская львица и ее избранник не могли пропустить это событие.