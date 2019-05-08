Воспоминаниями о дедушках Алексееве Афанасии Григорьевиче и Вязёнове Василие Андреевиче делится председатель Совета ветеранов ОМВД России по Камешковскому району майор милиции в отставке Александр Викторович Алексеев.

× HTML-Код для вставки в блог или сайт