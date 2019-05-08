Память о героях той страшной войны ветеран органов внутренних дел передает своим внукам и новому поколению сотрудников полиции.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-05-2019-o-svoix-dedushkax-voevavshix-v-velikuyu-otechestvennuyu-vojnu-rasskazyvaet-veteran-ovd-aleksandr-alekseev-iz-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">О своих дедушках, воевавших в Великую Отечественную войну, рассказывает ветеран ОВД Александр Алексеев из Владимирской области</a> - Память о героях той страшной войны ветеран органов внутренних дел передает своим внукам и новому поколению сотрудников полиции.
[url=https://33live.ru/novosti/08-05-2019-o-svoix-dedushkax-voevavshix-v-velikuyu-otechestvennuyu-vojnu-rasskazyvaet-veteran-ovd-aleksandr-alekseev-iz-vladimirskoj-oblasti.html]О своих дедушках, воевавших в Великую Отечественную войну, рассказывает ветеран ОВД Александр Алексеев из Владимирской области[/url] - Память о героях той страшной войны ветеран органов внутренних дел передает своим внукам и новому поколению сотрудников полиции.