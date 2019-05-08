Штаб сборной России во главе с Романом Ротенберргом и главным тренером Ильей Воробьевым назвал состав национальной команды на чемпионат мира по хоккею с шайбой, который пройдет с 10 по 26 мая в двух словацких городах – Братиславе и Кошице.

Штаб сборной России во главе с Романом Ротенберргом и главным тренером Ильей Воробьевым назвал состав национальной команды на чемпионат мира по хоккею с шайбой, который пройдет с 10 по 26 мая в двух словацких городах – Братиславе и Кошице.В состав сборной, окончательная заявка которой будет названа в Братиславе, вошли:Вратари – Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Илья Сорокин (ЦСКА);Защитники – Никита Зайцев ("Торонто"), Дмитрий Орлов ("Вашингтон"), Михаил Сергачев ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Богдан Киселевич ("Виннипег Джетс"), Владислав Гавриков ("Коламбус Блю Джекетс"), Артем Блажиевский, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Александр Елесин ("Локомотив");Нападающие – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба – "Вашингтон Кэпиталз"), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Артем Анисимов ("Чикаго Блэкхокс"), Евгений Дадонов ("Флорида Пантерз"), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес Кингз"), Никита Гусев ("Вегас Голден Найтс"), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба – СКА).Напомним, в рамках группового этапа чемпионата мира сборная России 10 мая сыграет с Норвегией, 12 мая – с Австрией, 13 мая – с Чехией, 15 мая – с Италией, 18 мая – с Латвией, 19 мая – с Швейцарией и 21 мая – со Швецией.