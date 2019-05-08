Лидер сборной Литвы по плаванию Рута Мейлулите может быть дисквалифицирована на срок от года до четырех лет за нарушение антидопинговых правил. Олимпийской чемпионке Лондона-2012 вменяют пропуск трех подряд допинг-тестов за последний год.

Лидер сборной Литвы по плаванию Рута Мейлулите может быть дисквалифицирована на срок от года до четырех лет за нарушение антидопинговых правил. Олимпийской чемпионке Лондона-2012 вменяют пропуск трех подряд допинг-тестов за последний год.Кроме этого пловчиха неправильно указала свое местоположение в системе ADAMS, которая контролирует всех ведущих спортсменов мира на предмет возможности взятия внесоревновательных тестов. Международная федерация водных видов спорта (FINA) уже уведомила национальную федерацию Литвы, что Мейлулите пропустила три визита допинг-офицеров.Интересно, что некоторое время назад Мейлутите довольно жестко высказывалась в адрес россиянки Юлии Ефимовой за несоблюдение правил, считая также, что наказание нашей спортсменки за положительную допинг-пробу, взятую у Ефимовой в 2013 году, было слишком мягким (16 месяцев отстранения).