Злоумышленник похитил балансирные балки, принадлежащие одной из строительных организаций...

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержан 33-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в краже балансирных балок.Сотрудникам полиции поступила информация о том, что группа лиц передвигается на грузовом автомобиле с похищенными балансирными балками, принадлежащими одной из строительных организаций.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник арендовал автомобиль КамАЗ и нанял грузчиков. Находясь на участке строящейся автодороги в Новой Москве, он похитил балки общим весом 9 тонн, после чего скрылся с места происшествия. Ущерб составил около 500 тысяч рублей. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Куриловское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79