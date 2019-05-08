Для получения кредита злоумышленник представил в отделение банка поддельные документы...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков, расположенного на Сущевской улице. Он сообщил, что неизвестный мужчина, представив необходимые документы, заключил с банком договор на получение кредита в размере 700 тысяч рублей. Через некоторое время мужчина заключил еще один договор кредитования на сумму 550 тысяч рублей. В дальнейшем, при проверке анкетных данных клиента, сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения выявлено, что для получения кредита неизвестный представил поддельные документы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Сущевской улице задержали подозреваемых – 31-летнего и 48-летнего приезжих мужчин. Установлено, что один из злоумышленников изготовил поддельные документы, а другой предоставил их в банк для получения кредита. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60