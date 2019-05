Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines с 33 пассажирами на борту совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП в аэропорту столицы Мьянмы.

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines с 33 пассажирами на борту совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП в аэропорту столицы Мьянмы, сообщает The Myanmar Times.Bombardier Dash 8 Q400 следовал из Даки в Янгон. Из-за плохой погоды пилоту не удалось удержать лайнер на полосе, он выкатился за пределы ВПП. Кадры с места свидетельствуют о том, что у лайнера подломились стойки шасси, а сам он едва не разломился на несколько частей.Photos at Yangon International Airport today evening, Biman Airline flight slipped off runway at Yangon International Airport today evening. pic.twitter.com/agPMfowciL— Arakan Times Online (@arakan_voice) May 8, 2019На борту, по данным Daily Star, находились 33 пассажира, никто из них и членов команды серьезно не пострадал. По другим данным, пострадали 15 из 17 пассажиров.Воздушная гавань в настоящее время закрыта.