Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, так как тот еще не вступил в должность. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Петра Порошенко Путин не поздравил, так как не поздравлял и в предыдущие годы.

Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, так как тот еще не вступил в должность. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Петра Порошенко Путин не поздравил, так как не поздравлял и в предыдущие годы.Вместе с тем Путин в преддверии великого праздника Победы поздравил народ и ветеранов Украины, так как "отношения между руководством стран не должны проецироваться на братские отношения народов".Как сообщает ТАСС, Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.