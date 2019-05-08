Подарки ко Дню Победы довели украинцев до истерики. В Сети
опубликованы фотографии презентов сомнительного свойства – которые, якобы,
заполонили прилавки российских магазинов. Комментаторы из Незалежной
состязаются в остроумии.
Подарки ко Дню Победы довели украинцев до истерики. В Сети
опубликованы фотографии презентов сомнительного свойства – которые, якобы,
заполонили прилавки российских магазинов. Комментаторы из Незалежной
состязаются в остроумии.
Фото странных подарков ко разместил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный также
под псевдонимом Штирлиц. На снимках – домашние тапочки с изображением советских
военных и георгиевской ленточкой.
"История российской недели моды и фэшн продолжается.
Тапочки "деды воевали", – подписал свой пост украинский офицер.
Позже Штирлиц опубликовал целую подборку с примерами
нелепого использования символов – утверждая, что это происходит
сейчас в России. Единомышленники украинского офицера неожиданно возмутились
таки обращением с символикой 9 мая.
"Победобесие набирает обороты" "Совсем
тутуту", "Маразм уверенно набирает обороты", "Пинай деда
ногами", "Одноклеточные", – обрадовались возможности высказаться
в адрес России подписчики украинского военного. Комментарии собирало украинское издание "Обозреватель".
Отметим, что подобные фотографии гуляют в Сети не первый
год. Надо признать, что некоторым особо креативным российским предпринимателям
до сих пор не удается обуздать свою фантазию – время от времени появляется очередной
"шедевр". Однако подтверждения тому, что опубликованные снимки
сделаны именно в этом году, Штефан не предоставил.
Тем временем Украина на государственном уровне готовится отмечать 8 мая День памяти и примирения. Но для большинства украинцев, как показывают опросы, праздником остается 9 мая – над нацизмом во Второй мировой войне. В прошлом году праздник прошел по всей Украине, в этом году ожидаются такие же масштабные народные празднования.