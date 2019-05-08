Подарки ко Дню Победы довели украинцев до истерики. В Сети опубликованы фотографии презентов сомнительного свойства – которые, якобы, заполонили прилавки российских магазинов. Комментаторы из Незалежной состязаются в остроумии.

Подарки ко Дню Победы довели украинцев до истерики. В Сетиопубликованы фотографии презентов сомнительного свойства – которые, якобы,заполонили прилавки российских магазинов. Комментаторы из Незалежнойсостязаются в остроумии.Фото странных подарков ко разместил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный такжепод псевдонимом Штирлиц. На снимках – домашние тапочки с изображением советскихвоенных и георгиевской ленточкой."История российской недели моды и фэшн продолжается.Тапочки "деды воевали", – подписал свой пост украинский офицер.Позже Штирлиц опубликовал целую подборку с примераминелепого использования символов – утверждая, что это происходитсейчас в России. Единомышленники украинского офицера неожиданно возмутилисьтаки обращением с символикой 9 мая."Победобесие набирает обороты" "Совсемтутуту", "Маразм уверенно набирает обороты", "Пинай деданогами", "Одноклеточные", – обрадовались возможности высказатьсяв адрес России подписчики украинского военного. Комментарии собирало украинское издание "Обозреватель".Отметим, что подобные фотографии гуляют в Сети не первыйгод. Надо признать, что некоторым особо креативным российским предпринимателямдо сих пор не удается обуздать свою фантазию – время от времени появляется очередной"шедевр". Однако подтверждения тому, что опубликованные снимкисделаны именно в этом году, Штефан не предоставил.Тем временем Украина на государственном уровне готовится отмечать 8 мая День памяти и примирения. Но для большинства украинцев, как показывают опросы, праздником остается 9 мая – над нацизмом во Второй мировой войне. В прошлом году праздник прошел по всей Украине, в этом году ожидаются такие же масштабные народные празднования.