Певицу разозлили придирки интернет-обывателей. Наталья
Подольская отчитала бестактных поклонников.
Певицу разозлили придирки интернет-обывателей. Наталья
Подольская отчитала бестактных поклонников.
В личном Instagram звезда жестко ответила подписчикам на
критику. Судя по всему, Наталью Подольскую взбесили неделикатные комментарии
под одним из ее последних снимков опубликованных в Instagram.
Пользователи Сети напали на звезду и ее сына от певца Владимира Преснякова Тему.
"Ну что же ..... судя по комментариям фигура у меня очень на
любителя😱. Хорошо , что любитель нашелся! Я Вам больше
скажу – он большой профессионал 😉! Ну а с сегодняшнего
дня видимо начну откармливать Тему . Ведь толстые дети – это так крутоооооооо
!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" -
написала саркастический ответ злопыхателям знаменитость.
Ниже артистка отметила, что все люди разные и внешность
далеко не главное. По мнению Подольской, в человеке важно доброе сердце и душа.
Отметим, что гневную тираду поддержала
певица Анна Семенович. "Ты красотка 😘", – утешила подругу пышнотелая звезда.
Напомним,
вчера, 7 мая, артистка похвасталась фотографиями с экзотического острова
Маврикий. улетела туда с семьей. Меж тем интернет-обыватели
раскритиковали внешний вид вокалистки и ее сына. По мнению фолловеров, артистка
сама ничего не ест и сына не докармливает: звезда и ее наследник показались болезненно
худыми.