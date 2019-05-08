Певицу разозлили придирки интернет-обывателей. Наталья Подольская отчитала бестактных поклонников.

Певицу разозлили придирки интернет-обывателей. НатальяПодольская отчитала бестактных поклонников.В личном Instagram звезда жестко ответила подписчикам накритику. Судя по всему, Наталью Подольскую взбесили неделикатные комментариипод одним из ее последних снимков опубликованных в Instagram.Пользователи Сети напали на звезду и ее сына от певца Владимира Преснякова Тему."Ну что же ..... судя по комментариям фигура у меня очень налюбителя😱. Хорошо , что любитель нашелся! Я Вам большескажу – он большой профессионал 😉! Ну а с сегодняшнегодня видимо начну откармливать Тему . Ведь толстые дети – это так крутоооооооо!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" -написала саркастический ответ злопыхателям знаменитость.Ниже артистка отметила, что все люди разные и внешностьдалеко не главное. По мнению Подольской, в человеке важно доброе сердце и душа.Отметим, что гневную тираду поддержалапевица Анна Семенович. "Ты красотка 😘", – утешила подругу пышнотелая звезда.Напомним,вчера, 7 мая, артистка похвасталась фотографиями с экзотического островаМаврикий. улетела туда с семьей. Меж тем интернет-обывателираскритиковали внешний вид вокалистки и ее сына. По мнению фолловеров, артисткасама ничего не ест и сына не докармливает: звезда и ее наследник показались болезненнохудыми.