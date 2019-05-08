Житель американского штата Оклахома подвергся нападению змеи, когда приехал в гости к знакомым, - пресмыкающееся пряталось над входной дверью и укусило Джерела Хейвуда прямо в глаз. Камера наблюдения зафиксировала момент атаки.

Житель американского штата Оклахома подвергся нападению змеи, когда приехал в гости к знакомым, — пресмыкающееся пряталось над входной дверью и укусило Джерела Хейвуда прямо в глаз, сообщает USA Today. Камера наблюдения зафиксировала момент атаки.Инцидент произошел в минувший понедельник, 6 мая, в Лотоне. На кадрах видно, что змея атаковала человека в тот момент, когда он открыл внешнюю дверь. Владелец дома быстро доставил Хевуда в больницу, где врачи обработали рану и с облегчением констатировали, что мужчине довелось повстречаться с неядовитым представителем отряда чешуйчатых."Со мной все в порядке, сижу на антибиотиках", — с усмешкой рассказал журналистам пострадавший.Пока он и хозяин дома беседовали с врачами, сосед учинил расправу над полутораметровой змеей — для этого ей хватило обычного молотка. Тем не менее, владелец недвижимости, который, по собственному признанию, никогда раньше не встречал змей, намерен обработать территорию серной кислотой."Я слышал, им это не нравится", — заявил начинающий серпентолог.