Поэт Юрий Энтин тяжело переживает утрату. По его словам, для него это стало полной неожиданностью.

Поэт Юрий Энтин тяжело переживает утрату. По его словам, для него это стало полной неожиданностью.Поэт Юрий Энтин сражен новостью о смерти композитора Евгения Крылатова. Энтин в беседе с "Говорит Москва" признался, что для него это сообщение стало "абсолютной неожиданностью"."Эта новость была для меня абсолютно неожиданной. Я потрясен, поражен и убит. Я вернулся из отпуска, а до этого мы так весело с ним говорили, озорно. Я приехал вчера и сегодня собирался позвонить ему", – рассказал Энтин.Поэт добавил, что для него автор "Крылатых качелей" и "Прекрасного далека" был первым композитором, с которым получилась известная песня – "Вот оно какое, наше лето". "Это 1968 год. А дальше мы стали сочинять очень много песен. Написали более 80 совместных композиций", – вспоминает Энтин.Как ранее стало известно, композитор Евгений Крылатов скончался в одной столичных больниц от двухсторонней пневмонии. Об этом пишет Автору музыки к более чем 160 фильмов и мультфильмов было 85 лет. О дате похорон и церемонии прощания дочь композитора пообещала сообщить позднее, уточняет .