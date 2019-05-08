В Киеве резко отреагировали на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик. По всей видимости, уходящий президент Петр Порошенко не на шутку перепугался, что украинцы начнут массово получать российские документы и отказываться от гражданства Незалежной.
В Киеве резко отреагировали на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик. По всей видимости, уходящий президент Петр Порошенко не на шутку перепугался, что украинцы начнут массово получать российские документы и отказываться от гражданства Незалежной.
Истеричные заявления прозвучали из украинского
правительства. "Не будут признаваться документы, выданные рядом
уполномоченных органов РФ", – об этом на своей странице в Twitter заявил
министр по делам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
В Кремле уже отреагировали гневные заявления из Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Россия продолжит
выдавать паспорта, несмотря на истерику по ту сторону границы.
Узнав о раздаче российских паспортов в Донбассе,
срочно обратился к соотечественникам и начал расписывать достоинства украинских
документов. Он напомнил, что в международном рейтинге Passport Index
удостоверение личности гражданина Незалежной опередило российское: посетить без
визы по нему можно 133 страны, тогда как по паспорту гражданина России – 117.
От уговоров перешли к угрозам. Замминистра по делам временно
оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак предупредил, что жителей
Донбасса, получивших российский паспорт, могут лишить украинского гражданства.
"Аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так
далее", – заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин упростил процедуру
получения паспорта для жителей Донецкой и Луганской народных республик и
некоторых украинцев, напоминает . Срок принятия соответствующего решения не должен превышать
трех месяцев.
Указ принят для защиты прав и свобода человека, отмечается на
сайте Кремля. Кажется, Украина при окончательно потеряла свои восточные территории.