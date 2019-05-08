В Киеве резко отреагировали на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик. По всей видимости, уходящий президент Петр Порошенко не на шутку перепугался, что украинцы начнут массово получать российские документы и отказываться от гражданства Незалежной.

В Киеве резко отреагировали на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик. По всей видимости, уходящий президент Петр Порошенко не на шутку перепугался, что украинцы начнут массово получать российские документы и отказываться от гражданства Незалежной.Истеричные заявления прозвучали из украинскогоправительства. "Не будут признаваться документы, выданные рядомуполномоченных органов РФ", – об этом на своей странице в Twitter заявилминистр по делам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.В Кремле уже отреагировали гневные заявления из Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Россия продолжитвыдавать паспорта, несмотря на истерику по ту сторону границы.Узнав о раздаче российских паспортов в Донбассе,срочно обратился к соотечественникам и начал расписывать достоинства украинскихдокументов. Он напомнил, что в международном рейтинге Passport Indexудостоверение личности гражданина Незалежной опередило российское: посетить безвизы по нему можно 133 страны, тогда как по паспорту гражданина России – 117.От уговоров перешли к угрозам. Замминистра по делам временнооккупированных территорий Украины Юрий Грымчак предупредил, что жителейДонбасса, получивших российский паспорт, могут лишить украинского гражданства."Аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и такдалее", – заявил он.Ранее президент России Владимир Путин упростил процедуруполучения паспорта для жителей Донецкой и Луганской народных республик инекоторых украинцев, напоминает . Срок принятия соответствующего решения не должен превышатьтрех месяцев.Указ принят для защиты прав и свобода человека, отмечается насайте Кремля. Кажется, Украина при окончательно потеряла свои восточные территории.