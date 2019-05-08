Оператор Tele2 запустил в салонах связи и интернет-магазине акцию «Кешбэк за покупку 4G-смартфона Samsung». При покупке 4G-смартфона Samsung пользователи тарифа «Мой онлайн» получат 500 рублей на счет мобильного, а тарифа «Мой онлайн+» – 1 000 рублей.

Важно, что предложение доступно для всех абонентов: тех, кто подключился в период акции или пользуется номером Tele2 давно.В акции участвуют все 4G-смартфоны Samsung, в том числе обновленная линейка смартфонов Galaxy A, которая воплощает актуальные инновации по доступной цене. Их отличают стильный дизайн, большой экран, улучшенная камера и мощная батарея. Бестселлер в обновленной линейке Galaxy A – модель Galaxy A50. Устройство оснащено тройной AI-камерой, аккумулятором 4000 мАч и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.Отметим, что смартфоны Samsung являются одними из самых любимых среди абонентов Tele2. По итогам первого квартала этого года 21% клиентов оператора пользуются устройствами этого производителя.