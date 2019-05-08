Все минувшие сутки у Анны Исаевой разрывался телефон. Люди писали и звонили с единственной целью: узнать, жива ли пиарщица Юлии Началовой. Певица всегда считала ее сестричкой, за многое была благодарна и души в ней не чаяла.

Все минувшие сутки у Анны Исаевой разрывался телефон. Люди писали и звонили с единственной целью: узнать, жива ли пиарщица Юлии Началовой. Певица всегда считала ее "сестричкой", за многое была благодарна и души в ней не чаяла.Дело в том, что накануне появилась информация о смерти однофамилицы Анны – журналиста из "Собеседника" Ирины Исаевой. Но люди, как это водится, оказались невнимательными и почему-то решили, что не стало именно Ани. В социальных сетях даже стали появляться траурные картинки и слова скорби с отсылкой на страницу Анны Исаевой.И она даже была вынуждена посредством соцсетей обратиться ко всем, кто тревожится о ее здравии. Сделала она это в свойственной ей юмористческой манере. "Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика №8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. – Это извозчик отделался легким испугом, а не я, ворчливо заметил О. Бендер. – Идиоты. Пишут, пишут – и сами не знают, что пишут". (Ильф и Петров, "12 стульев". ), – начала пост с меткой цитаты Анна. - Если же говорить серьезно, то меня зовут АННА. И Я НЕ ЖУРНАЛИСТ. Люди, читайте хоть что – нибудь, кроме ЗАГОЛОВКОВ! Такие заголовки даются специально, чтобы привлечь читателя, особенно НЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО. посему поясняю – я пока с вами! А бильд-редактора Ирину Исаеву я почему-то не знала. Хотя знакома со многими бильдами. Светлая ей память".Но друзья и близкие Анны Исаевой не на шутку перепугались. Зато после этого поста выдохнули с облегчением. Ведь считается, что если человека хоронят заживо, значит, он будет долго жить на земле.Напомним, журналиста Ирины Исаевой не стало утром 6 мая. Она собиралась на работу, как вдруг почувствовала себя плохо. Оказалось, оторвался тромб – смерть была мгновенной.