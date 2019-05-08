С минуты молчания в память о 41 погибшем в авиакатастрофе в Шереметьеве начал президент России Владимир Путин заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На заседание в Кремль с докладами были приглашены вице-премьеры российского правительства.

С минуты молчания в память о 41 погибшем в авиакатастрофе в Шереметьеве начал президент России Владимир Путин заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На заседание в Кремль с докладами были приглашены вице-премьеры российского правительства Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов.По мнению президента, каждый губернатор обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории. Он должен погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий, подчеркнул Путин.При этом глава российского государства добавил, что людям не интересны обещания, графики и планы, разного рода технические вопросы. Им нужен результат сейчас, а не в отдаленном будущем, отметил Путин."Во всяком случае, люди должны видеть, что идет процесс, он позитивный, и приводит к этим результатам", — заявил Владимир Путин.При этом президент потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации нацпроектов, когда одна задержка тянет за собой целую цепочку других, а в итоге работа буксует. В идеале, призвал Путин, надо вообще избавиться от практики задержек."Мы вновь нередко, не всегда, но нередко сталкиваемся с инертным бюрократическим подходом, желанием переложить ответственность, сдвинуть массив содержательной работы на потом, — констатировал президент. — Времени на раскачку при реализации нацпроектов нет".При этом Путин добавил, что это не просто фигура речи или безадресный призыв, а жесткое и персональное требование к правительству, министерствам и региональным и муниципальным командам.Путин потребовал устранить все проблемы на пути реализации нацпроектов. Трансляцию заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам в прямом эфире транслирует телеканал "Россия 24".