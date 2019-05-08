По всей видимости, отношения президента России Владимира Путина и избранного лидера Незалежной Владимира Зеленского не сложились. Российский лидер нанес комику серьезный репутационный удар.

По всей видимости, отношения президента России Владимира Путина и избранного лидера Незалежной Владимира Зеленского не сложились. Российский лидер нанес комику серьезный репутационный удар.В преддверии праздника Владимир Путин поздравил главгосударств с Днем Победы. Российский лидер направил письма президентамАзербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана и других стран,говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.В их числе не оказалось украинских лидеров – уходящего ПетраПорошенко и избранного Владимира Зеленского. Вместо этого Путин поздравил снаступающим праздником "народы Грузии и Украины".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил,что президент последние несколько лет не обращался к руководству Незалежной послучаю праздника. Вместе с тем Путин подчеркивал, что политические разногласияне должны отражаться на родственных и братских связях народов двух стран.Отношения с новыми украинскими властями выстроить пока неудается. После своего избрания вступил в заочную пикировку сВладимиром Путиным.Глава российского государства подписал указ об упрощенномполучении гражданства жителями Донецкой и Луганской республик. Это вызвалорезкую реакцию в штабе актера.Российское гражданство захотят получить лишь те, кто попалпод влияние пропаганды, уверен юморист. Зеленский пообещал, что Киев ответитраздачей украинских паспортов россиянам.Кроме того, избранный президент Незалежной отказался считатьнароды двух стран братскими. Единственное, что объединяет Россию и Украину -общая государственная граница, уверен шоумен.В скором времени ожидается инаугурация.В команде избранного президента уточняют, что церемония может состояться 19мая. По мнению экспертов, в таком случае у нового главы государства будет времяраспустить Верховную раду, в которой много сторонников Петра Порошенко.