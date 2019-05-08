Судебные разбирательства, касающиеся Юлии Началовой и ее экс-возлюбленного Александра Фролова, продолжаются. Появились сенсационные подробности: вскрылась странная история с пропиской певицы и выявлена настоящая цель хоккеиста.

Судебные разбирательства, касающиеся Юлии Началовой и ее экс-возлюбленного Александра Фролова, продолжаются. Появились сенсационные подробности: вскрылась странная история с пропиской певицы и выявлена настоящая цель хоккеиста.В распоряжении журналистов оказалась расписка, согласно которой несколько лет назад Юлия Началова получила 20 миллионов от своего избранника Александра Фролова в обмен на половину ее элитных апартаментов. Однако когда пара распалась, хоккеист просто уехал, не предъявляя никаких прав на жилище. Однако в 2018 году Юлия Началова затеяла суд, заявив, что не получала денег с Александра Фролова.В марте певица умерла, и теперь ее ближайшие родственники опасаются, что спортсмен отсудит у единственной наследницы артистки – 12-летней дочери Веры – часть квартиры. Накануне, 7 мая, состоялось судебное слушание. Дело весьма непростое. Истцом является некая компания из Нижнего Новгорода "Весенние инвестиции", которой артистка продала "долг" спортсмена за 15 миллионов рублей. А так как Юлия Началова утверждала, что денег не получала с Александра Фролова, то ему насчитали долг в 20 миллионов рублей плюс проценты за несколько лет. В итое,о с него требовали 25,8 миллионов рублей, якобы не заплаченных за долю в квартире.Интересно, что вначале дело рассматривалось в Нижнем Новгороде, где до сих пор областным судьей работает последний любовник Юлии Началовой, с которым она начала выходить в свет незадолго до своей смерти. Более того, выяснилось, что певица прописалась в съемной квартире в городе на Волге и стала со-ответчиком по делу. И это притом, что "Весенние инвестиции" ничего не могли от нее требовать. Позже выяснилось, что Юлия Началова арендовала квартиру у лица, которое даже не являлось собственником помещения.Адвокаты Александра Фролова, отметив эти "особенности" в своих жалобах, добились того, что этим делом занялся Никулинский суд Москвы. Однако из-за того, что Юлия Началова, формально проходящая как ответчица по делу, умерла, судом было решено приостановить дело, пока не определится ее правопреемник.И речь не идет о том, что Александр Фролов хочет лишить дочь Юлии Началовой половины жилья. "Данное дело связано с взысканием денег именно в пользу ООО "Весенние инвестиции", а не Александра Фролова", – подчеркнул адвокат хоккеиста. Он заявил, что спортсмен никогда не требовал денег с дочери певицы Веры."Единственный иск, который подал Александр, связан с требованием признать недействительным договор между Юлией и "Весенними инвестициями". Это дело никак не связано с какими-либо имущественными взысканиями в пользу Фролова с Юлии Началовой. И что особенно важно, с ее дочери Веры", – цитирует представителя Александра Фролова .