Супермодель опубликовала в Instagram снимок, который привел пользователей соцсети в полный восторг. Наталья Водянова позировала без одежды и макияжа.

Супермодель опубликовала в Instagram снимок, который привелпользователей соцсети в полный восторг. Наталья Водянова позировала без одеждыи макияжа.Знаменитаяроссийская модель поделилась фотографией из массажного кабинета. Она готовиласьк балу Института костюмов Met Gala вНью-Йорке. Наталья Водянова посетила салон красоты, где ей сделали несколькопроцедур, включая массаж.На снимкерусская красавица запечатлена без макияжа и, судя по всему, без одежды,прикрывшись покрывалом. Она позирует лежа на массажном столе. "Я моглапрогулять Met Gala, но ни за какие коврижкине пропустила бы подготовку к нему. Спасибо за массаж. Кторано ложится, тот рано встает", – написала Наталья Водянова.Поклонникипризнались, что были расстроены, когда модель не появилась на балу. Однако естественнаякрасота модели привела подписчиков в экстаз. Многие отметили, что без косметикиона выглядит гораздо моложе своих лет."Как можно в 37 лет выглядеть на 15?Обожаю", "Выглядите чудесно, на 18 лет", "В 37 лет выглядите как подросток", "Вам просто 16 лет, больше не дашь, такая милая инежная, как весенний цветок", "Так выглядит нежность",– высказались фолловеры. Многие стали расспрашивать звезду мирового масштаба оее секретах красоты.же объяснила поклонникам, почему пропустила важноесобытие в мире моды. "Мне было так приятно находиться в Нью-Йорке и смотретьэто удивительное событие в, лежа в кровати", – призналась супермодель. Напомним,является матерью пятерых детей.