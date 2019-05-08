Глава штаба хоккейной сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 10 по 26 мая в двух словацких городах – Братиславе и Кошице.

Глава штаба хоккейной сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 10 по 26 мая в двух словацких городах – Братиславе и Кошице."Мы сегодня представили и объявили состав нашей команды на предстоящий чемпионат мира, – приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР. – Эту команду мы собирали по крупицам, работали весь сезон. Собраны лучшие игроки в стране на сегодняшний день. На бумаге это лучшая команда, сейчас пришло время доказать это на деле.Также Ротенберг рассказал о слогане национальной команды на предстоящее мировое первенство: "С нами Россия" – это наш слоган на чемпионат мира. Это сделано, чтобы объединить команду и болельщиков, почти 147 миллионов человек".