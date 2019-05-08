С 8 мая 2019 года Россельхознадзор вводит ограничения на поставки молока и молочной продукции низкого качества из Белоруссии. Накануне сообщалось об отмене тотального запрета на продукцию, который действовал с июня 2018 года.

С 8 мая 2019 года Россельхознадзор вводит ограничения на поставки молока и молочной продукции низкого качества из Белоруссии.В списке — почти 40 предприятий. Как рассказали в ведомстве, все они не могут подтвердить безопасность молока. Кроме того, ветеринарная служба страны использует неравнозначные подходы в его оценке. Блокировка продукции будет действовать до завершения проверки, передает телеканал "Россия 24".Накануне сообщалось об отмене тотального запрета на продукцию, который действовал с июня 2018 года. Молоко не всегда отвечало ветеринарным и санитарным нормам России и Евразийского экономического союза. Также под видом белорусской могла поставляться продукция из санкционных стран.