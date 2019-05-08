МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, в качестве ответной меры после того, как МИД Швеции отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.

МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, в качестве ответной меры после того, как МИД Швеции отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировало издание Expressen, ссылаясь на представителя шведского министерства иностранных дел Патрика Нильссона. Он заявил, что Стокгольм сожалеет о решении Москвы.В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического Мария Захарова, как сообщает ТАСС, отметила, что высылка двух шведских дипломатов является ответной мерой на действия Стокгольма, который не продлил визу одному из россиян, а затем ответил отказом на другие запросы посольства РФ.